Вирусолог объяснил бесполезность коллективного иммунитета при «омикроне»

Выработка коллективного иммунитета не помогает побороть «омикрон»-штамм COVID-19, об этом рассказал ведущий научный сотрудник МГУ, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев в разговоре с URA.RU.

По его словам, такой вывод следует из опыта других стран.

«Задача коллективного иммунитета, чтобы было большое количество иммунных людей, и они не заражались и не распространяли вирус дальше. «Омикрон», к сожалению, преодолевает иммунную защиту с существенно большей вероятностью, чем другие штаммы коронавируса», — объяснил Скулачев.

Он отметил, что вспышки инфекции произошли в странах с высоким уровнем коллективного иммунитета. Однако люди в настоящее время лучше готовы к распространению нового штамма коронавируса.

«Сейчас значение имеет процент не привитых и не переболевших людей, потому что они сейчас заразятся или половина из них, и у них может случиться тяжелое течение ковида и для них будут нужны места в больницах, реанимациях», — подытожил вирусолог.

Слова Скулачева подтвердил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Он подчеркнул, что человеческая популяция частично готова к приходу «омикрона», несмотря на недостаточную выработку иммунитета.

Ранее исследователи Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (The Institute for Health Metrics and Evaluation; IHME) рассказали, когда в России может произойти пик заболеваемости «омикроном».