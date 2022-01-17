Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Во Франции ответили на требования России по безопасности 13:59
«Аллигаторы» отработали ракетные стрельбы на Кубани 13:53
Каждый десятый россиянин завидует блогерам 13:53
На борьбу с «черными лесорубами» предложили выделять почти... 13:52
Сборная России по биатлону объявила состав на Олимпиаду-2022 в Пекине 13:52
Посольство Казахстана отреагировало на информацию о пребывании Назарбаева... 13:50
В ПФР назвали категорию россиян, которые получат доплату в январе 13:48
Вирусолог рассказал, будут ли делать плановой вакцинацию детей и подростков 13:46
Президент СБР рассказал о медальных ожиданиях от России на ОИ-2022 13:42
Исследование выявило нарушения при производстве продуктов с жирами омега-3 13:39

Блогер зарабатывает деньги, проверяя чужих женщин на верность

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
iceyxavier/Instagram

Житель США зарабатывает деньги, проверяя чужих женщин на верность, пишет Oddity Central. По словам американца, у него так много заказов от ревнивых бойфрендов, что он получает несколько тысяч долларов в неделю.

Ксавьер Лонг проводит так называемые «тесты на лояльность», которые у него заказывают мужчины. Бойфренды и мужья просят 20-летнего американца пофлиртовать с их вторыми половинами в соцсетях, чтобы узнать, поддадутся ли те ухаживаниям.

«Я так заработал приличную сумму. Эти тесты позволили мне перестать работать с девяти до пяти», — рассказал Ксавьер.

Как рассказал Лонг, в день он получает около 100 запросов от мужчин. У Ксавьера нет времени ответить всем, поэтому он выбирает тех, у кого самые интересные истории.

«Один парень написал мне: «Брат, проверь мою маму», — вспоминает американец.

По словам парня, некоторые девушки так и не поддались его ухаживаниям, кто-то дал ему свой номер телефона почти сразу, а с другими требуется «поработать». Помимо финансовой выгоды, студент чувствует, что помогает людям.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть