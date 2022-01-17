Блогер зарабатывает деньги, проверяя чужих женщин на верность

Житель США зарабатывает деньги, проверяя чужих женщин на верность, пишет Oddity Central. По словам американца, у него так много заказов от ревнивых бойфрендов, что он получает несколько тысяч долларов в неделю.

Ксавьер Лонг проводит так называемые «тесты на лояльность», которые у него заказывают мужчины. Бойфренды и мужья просят 20-летнего американца пофлиртовать с их вторыми половинами в соцсетях, чтобы узнать, поддадутся ли те ухаживаниям.

«Я так заработал приличную сумму. Эти тесты позволили мне перестать работать с девяти до пяти», — рассказал Ксавьер.

Как рассказал Лонг, в день он получает около 100 запросов от мужчин. У Ксавьера нет времени ответить всем, поэтому он выбирает тех, у кого самые интересные истории.

«Один парень написал мне: «Брат, проверь мою маму», — вспоминает американец.

По словам парня, некоторые девушки так и не поддались его ухаживаниям, кто-то дал ему свой номер телефона почти сразу, а с другими требуется «поработать». Помимо финансовой выгоды, студент чувствует, что помогает людям.