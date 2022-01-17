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Медрегулятор Австралии признал российскую вакцину «Спутник V»

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Reuters

Австралийский регулятор рекомендовал правительству страны признать прививки, сделанные российским препаратом «Спутник V», у прибывающих в страну граждан других государств. Об этом сообщается на сайте Управления терапевтическими товарами Австралии (TGA).

«Сегодня TGA определило, что прививка против COVID-19 двухкомпонентным препаратом Института Гамалеи (Спутник V, Российская Федерация) будет «признана» для подтверждения статуса вакцинации прибывших путешественников», — говорится в заявлении регулятора.

По данным TGA, две дозы вакцины «Спутник V» показывают среднюю эффективность не ниже 89% против заражения коронавирусом и на 98-100% защищают от тяжелого течения COVID-19 и смерти от вызванных болезнью осложнений.

Отмечается, что признание российской вакцины расширит возможности Австралии для приема иностранных студентов и квалифицированных трудовых мигрантов, а иностранцы, получившие две дозы российской вакцины «Спутник V», теперь будут считаться полностью вакцинированными и им будет разрешен въезд в Австралию.

Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предоставил Всемирной организации здравоохранения всю необходимую информацию по вакцине «Спутник V».

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