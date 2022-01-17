Депутат Госдумы призвала коллег не поддерживать запрет на продажу алкоголя в выходные

Депутат Государственной думы Елена Драпеко призвала законодателей не поддерживать предложение о запрете на продажу алкоголя в выходные дни. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Такое количество запретов, которое рухнуло на бедное наше население, уже зашкаливает, поэтому я думаю, что делать этого не надо», — заявила депутат.

Ранее член комитета Государственной думы России по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил о необходимости ограничения продажи алкогольной продукции в магазинах в выходные дни.

По его словам, также следует поднять возрастные ограничения по продаже алкогольной продукции с 18 до 21 года. Хамзаев утверждает, что это принципиально важно для страны с точки зрения «обороноспособности и выживания нации».

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала предложение. При этом она отметила, что ей сложно оценить предложение Хамзаева об ограничении реализации алкогольной продукции в выходные дни. По ее мнению, все, кто захочет выпить, просто заранее приобретут спиртные напитки, а само ограничение только поможет работающим барам.