Подозреваемый в убийстве ребенка в Кисловодске ранее был судим

Подозреваемый в убийстве ребенка в Кисловодске Вячеслав Сербин ранее судим за «угрозы убийством». Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника телеканала, соседи рассказали, что подозреваемый и его сожительница, няня погибшего мальчика, часто ссорились — из квартиры были слышны крики и ругань. К самой няне претензий не нашлось — по словам очевидцев, она всегда была в адекватном состоянии и хорошо ухаживала за ребенком.

15 января тело полуторагодовалого ребенка с ножевыми ранениями нашли в Кисловодске. Утром мама привела его к няне, которой не оказалось дома — ребенка оставили ее сожителю.

Ранее стало известно, что няня ребенка была судима за кражу и жила под чужим именем. По словам женщины, подозреваемый Вячеслав Сербин страдал от эпилепсии. Накануне он ушел из дома, о его местонахождении не было известно. Сосед помог найти мужчину и привез его домой. Тот был агрессивным, ругался и кричал, рассказала девушка. Она испугалась состояния друга и переночевала у соседа.

Утром маленького мальчика привезли к няне. Ребенка с матерью встретил в подъезде Вячеслав, который предложил отвезти малыша к подруге. Так как мужчина всегда был добр к мальчику, мать отдала ему ребенка.

Сербина задержали на другом конце города — в квартире его матери. Мужчина находился в неадекватном состоянии и попытался скрыться. Расследование дела находится на личном контроле в краевой прокуратуре.