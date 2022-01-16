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Байден прокомментировал захват синагоги в Техасе

Президент США Джо Байден назвал захват синагоги в Техасе «актом терроризма»

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Evan Vucci/AP

Президент США Джо Байден заявил, что захват синагоги в городе Колливилль (штат Техас) является «актом терроризма». Его слова приводит РИА «Новости».

«Это был акт терроризма», — сказал глава Белого дома.

Он также сообщил, что уже пообщался с главой американского Минюста Мерриком Гарландом и работает вместе с ним над предотвращением подобных ситуаций в дальнейшем.

Вечером 15 января стало известно, что в синагоге Beth Israel в Колливилле мужчина захватил заложников. Инцидент транслировался в прямом эфире.

В ходе трансляции в социальных сетях слышно, как вооруженный человек с британским акцентом говорит: «Если кто-то попытается войти в здание, говорю вам… все умрут». «Я умру. Не плачьте обо мне», — также повторяет мужчина. После захвата трансляция продлилась несколько минут. На записи было слышно, как боевик угрожал заложникам, а потом она прервалась.

Мужчина потребовал освободить свою сестру-террористку. Сообщается, что женщина, о которой идет речь, была осуждена на 86 лет за убийство агента ФСБ. Ее содержат на военно-воздушной базе Карсуэлл в Техасе. Позже адвокат осужденной за терроризм в США Аафии Сиддики опровергла сообщения о том, что напавший является братом ее подзащитной.

Как отмечал губернатор Техаса Грэг Эбботт, все заложники были освобождены, они не пострадали. В результате спецоперации захватчик был убит.

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