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В Петербурге за сутки выявили максимальное число заряженных COVID-19 с начала пандемии

В Петербурге за сутки выявили 3 958 случаев заражения коронавирусом, это максимум с начала пандемии

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

В федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией заявили, что число заразившихся коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 3 958 против 3 314 днем ранее, до 880 506. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что этот показатель является максимальным с начала пандемии в 2020 году.

В оперштабе добавили, что предыдущий рекордный показатель по числу заразившихся коронавирусом в Северной столице России был зарегистрирован 11 декабря 2020 года. Тогда в городе за сутки было выявлено 3 779 инфицированных граждан.

Количество выздоровевших в городе, по данным штаба, увеличилось на 1 142, до 823 562. Число умерших возросло на 63, до 28 997.

При этом по России за прошедшие сутки было зарегистрировано еще 29 230 случаев заражения COVID-19.

Ранее член-корреспондент РАН, профессор и главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков заявил, что пандемия может завершиться благодаря «омикрону». Вирусолог отметил, что в России пандемия «омикрона» продлится около двух месяцев.

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