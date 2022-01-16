Мужчина, захвативший заложников в техасской синагоге, погиб

Начальник полиции Колливилла Майкл Миллер заявил, что подозреваемый в захвате заложников в синагоге мертв. Его слова приводит телеканал CNN.

«Около 9 часов вечера группа по освобождению заложников проникла в синагогу, они спасли троих заложников. Подозреваемый мертв», — сказал Миллер.

Ранее губернатор Техаса Грэг Эбботт сообщил, что все заложники освобождены, они не пострадали.

Вечером 15 января стало известно, что в синагоге Beth Israel в Техасе мужчина захватил заложников. Инцидент транслировался в прямом эфире.

В ходе трансляции в социальных сетях слышно, как вооруженный человек с британским акцентом говорит: «Если кто-то попытается войти в здание, говорю вам… все умрут». «Я умру. Не плачьте обо мне», — также повторяет мужчина. После захвата трансляция продлилась несколько минут. На записи было слышно, как боевик угрожал заложникам, а потом она прервалась.

Мужчина потребовал освободить свою сестру-террористку. Сообщается, что женщина, о которой идет речь, была осуждена на 86 лет за убийство агента ФСБ. Ее содержат на военно-воздушной базе Карсуэлл в Техасе. Позже адвокат осужденной за терроризм в США Аафии Сиддики опровергла сообщения о том, что напавший является братом ее подзащитной.