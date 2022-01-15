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В ВОЗ заявили, что Россия остается на пике эпидемии COVID-19

Представитель ВОЗ в РФ Вуйнович: Россия еще находится на пике эпидемии коронавируса

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Global Look Press

Россия в настоящее время еще находится на пике эпидемии коронавируса, несмотря на пониженную летальность «омикрон»-штамма. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

«Что касается роста смертности [при омикрон-штамме коронавируса], он гораздо ниже, чем если бы это был дельта-штамм, но не надо ошибаться, мы еще находимся на пике эпидемии, надо держаться», — сказала она.

15 января в России зафиксировали максимальное число инфицированных с декабря 2021 года — 27 179 случаев. 19 декабря прошлого года было выявлено 27 967 заболевших.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что Россия стоит на пороге самой мощной волны пандемии за все время существования COVID-19, причиной этому станет быстрое распространение штамма «омикрон». Он отметил, что в России количество случаев заражения от «омикрона» точно перевалит за 100 тысяч в день. При этом заболеваемость коронавирусом будет расти в полтора-два раза каждый день.

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