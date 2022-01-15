Генсек ОДКБ рассказал о террористах в Казахстане

В Казахстане действовали хорошо организованные группы, преследовавшие террористические цели. Об этом заявил генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась, сообщает РИА «Новости».

По его словам, эти группы использовали заготовленное заранее оружие.

«Среди арестованных есть, в том числе и иностранцы из разных стран. Но говорить о том, что там превалируют иностранцы, конечно, нельзя», — добавил Зась.

Всего власти Казахстана расследуют почти 500 уголовных дел, возбужденных против участников беспорядков в стране, в том числе 44 — по актам терроризма, 34 — по массовым беспорядкам, 15 — по убийствам и другим преступлениям. Генпрокуратура, выполняя поручение казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева, работает над установлением всех причин и деталей трагедии в Алма-Ате и террористических атак в других регионах.

Только в Алма-Ате сотрудники правоохранительных органов задержали 2402 человека. Кроме того, был арестован бывший вице-министр энергетики республики Жумабай Карагаев.

В начале 2022 года в Казахстане начались массовые протесты, впоследствии переросшие в беспорядки, причиной которым стало резкое повышение цен на газомоторное топливо. Протестующие выдвинули ряд требований к властям, в частности в казахстанском Жанаозене потребовали смены режима, проведения народных выборов акима каждой области и города и возвращение Конституции 1993 года. Власти частично удовлетворили требования митингующих. Так, они ввели на полгода госрегулирование цен на ключевые товары, в том числе на топливо.