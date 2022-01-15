Обвинивший создателей фильма «Елки-8» в плагиате фотограф поставил новое условие

Норвежский фотограф Стиг Ховард Дирдал, обвинивший создателей фильма «Елки-8» в плагиате, поставил новое условие работавшей над картиной студии Тимура Бекмамбетова Bazelevs, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Фотограф предложил зрителям решить спор, считается ли постер к «Елкам-8» плагиатом или нет.

«Если да, то пусть они предложат сумму компенсации за публикацию фотографии по всему миру», — отметил Дирдал.

Он выразил надежду, что создатели фильма и «те люди, которые заработали на картине», заплатят ему ту сумму, в которую оценивают использование идеи фотографии. Фотограф также заявил, что публичные объявления «о несанкционированном использовании снимка» должны быть сделаны до 15 февраля 2022 года, а стоимость компенсации за «плагиат» будет обнародована в российских и норвежских СМИ.

При этом Дирдал указал, что им руководит не получение денег, а желание отучить людей красть и осознавать последствия своих поступков.

Дирдал также рассказал, что посмотрел «Елки-8», но фильм ему не понравился.

Ранее Дирдал выложил в Facebook пост, в котором сравнил свою фотографию с постером к фильму «Елки-8». Он подчеркнул, что пока судиться с авторами «плагиата» он не намерен.