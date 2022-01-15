Врач назвал сроки, в течение которых заканчиваются все пандемии

Вирусолог Константин Чумаков заявил в эфире «Радио России»: есть все шансы, что пандемия коронавируса скоро закончится, что подтверждает и история.

Так, специалист напомнил, что в целом пандемии не длятся больше двух-трех лет. Он привел в пример эпидемию испанского гриппа, ставшего серьезным испытанием для человечества.

«По разным оценкам, от 50 до 100 миллионов человек погибло. Но это тоже произошло за два с половиной года. И то же самое, этот вирус никуда не делся. Он просто превратился в сезонный грипп», — отметил Чумаков.

По словам вирусолога, в то время не было вакцины и все переболели, сформировав таким образом популяционный, «стадный» иммунитет.

«В связи с тем, что наступил «омикрон» — может, это как раз и есть шанс, что это быстро закончится», — отметил Чумаков.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что 2022 год должен стать концом пандемии COVID-19.