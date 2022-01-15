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Эксперт рассказал об основном отличии «омикрона» от других штаммов

Вирусолог Чумаков: пациенты с «омикроном» болеют от одного дня до трех – пяти

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Global Look Press

Заболевание штаммом коронавируса «омикрон» протекает не так, как вызванное предыдущими штаммами. Об этом в эфире «Радио России» заявил профессор Университета Джорджа Вашингтона, директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков.

«Основные проявления – это головная боль, насморк, отсутствует потеря обоняния, кашель, раздражение в носу – типичные проявления острого респираторного вирусного заболевания верхних дыхательных путей», — сказал эксперт.

По словам Чумакова, пациенты с «омикроном» болеют от одного дня до трех – пяти, но некоторые люди попадают в больницу и, «к сожалению, некоторые умирают».

Ранее главный эпидемиолог Екатеринбурга, главный внештатный специалист по медпрофилактике минздрава Свердловской области Александр Харитонов заявил, что распространение «омикрон»-штамма станет последней «серьезной атакой» коронавируса. Врач напомнил, что ранее уже произошло взаимодействие с «дельта»-штаммом и тогда «разного рода лжеспециалисты» грозились, что существующая вакцина с ним не справится, чего, однако, не произошло.

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Коронавирус 2019-nCoV
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