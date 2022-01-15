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В полиции рассказали подробности о гибели россиянки в Казахстане

Полиция Жамбылской области опровергла сообщения о гибели россиянки в Казахстане от ножевых ранений

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Телеграм-канал Mash

В департаменте полиции Жамбылского района Казахстана сообщили, что россиянка, погибшая во время погромов в городе Таразе, скончалась от огнестрельного ранения, передает РИА «Новости».

В ведомстве подтвердили, что погибшая Мария Ким была гражданкой России, а в Казахстане проживала на основании вида на жительство. В полиции подчеркнули, что женщина погибла от огнестрельного ранения во время массовых беспорядков, «когда собравшиеся вооруженные лица начали стрелять».

«Указанная в публикациях СМИ информация о ножевых ранениях не соответствует действительности», — отметили в департаменте.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что 26-летняя россиянка скончалась от ножевых ранений от рук мародеров. По информации источника издания, когда начались беспорядки, женщине пришлось самой закрывать кафе, где она работала, и на нее напали.

Посольство России в республике направило запрос в МВД Казахстана с требованием тщательного расследования происшедшего и выразило соболезнования родным погибшей. Следователи приступили к расследованию произошедшего.

В Казахстане 2 января начались массовые протесты, граждане выразили недовольство двукратным ростом цен на сжиженный газ. В Алма-Ате, крупнейшем городе республики, а также других городах начались беспорядки, мародерство, нападения на госучреждения и силовиков. В связи с произошедшим власти Казахстана ввели режим чрезвычайного положения. По информации «Sputnik Казахстан», в результате беспорядков погибли более 160 человек. 10 января объявили днем траура.

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Протесты в Казахстане
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