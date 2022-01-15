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Врач Мясников предупредил об опасности регулярного приема обезболивающих

Доктор Мясников: прием более 15 обезболивающих в месяц может привести к боли в голове

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РИА «Новости»

Доктор Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» рассказал о вреде частого употребления обезболивающих таблеток.

По его словам, прием более 15 таких препаратов в месяц может привести к медикаментозной головной боли. То есть, при каждом приеме обезболивающих у человека будет возникать боль. Врач уточнил, что в таком случае обычно пациентам назначают препарат амитриптилин.

Мясников отметил, что чаще всего головная боль возникает от напряжения.

«Это провоцирует и неправильная посадка головы, и долгое чтение или работа за компьютером или с гаджетом, и отсутствие просто элементарного свежего воздуха», — сказал телеведущий.

Он посоветовал вместо приема обезболивающих таблеток обратиться к немедикаментозным методам профилактики.

Ранее Мясников назвал продукт, убивающий половину своих потребителей.

Также Мясников рассказывал, какой популярный метод борьбы с похмельем является вредным для человека.

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