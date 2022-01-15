Психолог рассказал, как не поссориться с близкими из-за вакцинации

Декан психологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, президент Российского психологического общества Юрий Зинченко в разговоре с ТАСС посоветовал россиянам обмениваться достоверными научными данными о COVID-19 и поддерживать друг друга, чтобы в семье не было ссор из-за вакцинации против коронавируса.

«Общество раскалывает невежество. <…> Мы должны понимать, что мир устроен по тем законам, которые открыли физики, просчитали математики, продолжили химики, освоили биологи, ну и все науки этим занимаются. Поэтому та форма научного познания мира и научная картина мира — это основа здорового общества и здоровой семьи, в частности», — сказал он, добавив, что также требуется взаимная поддержка.

Специалист отметил, что важную роль в просвещении играют СМИ и власти, которые распространяют факты, установленные учеными. Зинченко назвал информационную кампанию, направленную на борьбу с распространением коронавирусной инфекции одним из главных результатов Года науки и технологий, которым был объявлен 2021-й.

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