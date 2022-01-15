Названо число задержанных в Алма-Ате

Во время протестов в казахстанской Алма-Ате сотрудники правоохранительных органов задержали 2402 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую комендатуру.

«Всего с начала антитеррористической операции задержано 2402 участника незаконных акций, мародерств и других преступлений. Всего изъято 79 единиц огнестрельного оружия и 3 976 боеприпасов», — рассказали там.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил генеральной прокуратуре возможности смягчить наказание задержанным во время охвативших страну в начале января протестов.

Манифестации начались на западе страны в центре Мангистауской области Жанаозене. Граждане были недовольны двукратным подорожанием сжиженного газа. В Алма-Ате, крупнейшем городе республики, а также других населенных пунктах вспыхнули акции протеста, сопровождавшиеся нападениями на госучреждения и силовиков, а также мародерством.