Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Москвичей предупредили о метели в субботу 06:50
ДНР и ЛНР предсказали вхождение в состав России 06:50
Капризов рассказал, что не мог пошевелить рукой после травмы в матче против... 06:48
Бышовец рассказал, с чем у нового тренера «Краснодара» Фарке могут... 06:40
У известного российского писателя украли миллион рублей 06:22
Абитуриент Токийского университета устроил резню на экзамене 06:03
Съемки сиквела «Черной пантеры» возобновили после травмы актрисы 05:59
Ягудин: Кондратюк выдержал борьбу за путевку на Олимпиаду 05:51
Капризов высказался о попадании на Матч звезд НХЛ 05:45
В Бразилии вручили медаль русской балерине 05:41

Названо число задержанных в Алма-Ате

В Алма-Ате во время протестов было задержано более 2,4 тыс. человек

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
AP

Во время протестов в казахстанской Алма-Ате сотрудники правоохранительных органов задержали 2402 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую комендатуру.

«Всего с начала антитеррористической операции задержано 2402 участника незаконных акций, мародерств и других преступлений. Всего изъято 79 единиц огнестрельного оружия и 3 976 боеприпасов», — рассказали там.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил генеральной прокуратуре возможности смягчить наказание задержанным во время охвативших страну в начале января протестов.

Манифестации начались на западе страны в центре Мангистауской области Жанаозене. Граждане были недовольны двукратным подорожанием сжиженного газа. В Алма-Ате, крупнейшем городе республики, а также других населенных пунктах вспыхнули акции протеста, сопровождавшиеся нападениями на госучреждения и силовиков, а также мародерством.

Все новости на тему:
Протесты в Казахстане
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть