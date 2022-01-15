Бывший советник Обамы признался в мошенничестве

Экс-сотрудник администрации 44-го президента США Барака Обамы Сет Эндрю признал вину в мошенничестве с использованием электронных средств, передает РИА «Новости» со ссылкой на американский Минюст.

Как заявил прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс, бывший советник Белого дома признал себя виновным «в разработке схемы ограбления тех самых школ, которые он помогал создавать». По его словам, теперь Эндрю грозит срок до 20 лет в федеральной тюрьме за злоупотребление своим положением и ограбление тех, «кому он обещал помочь».

Ведомство указало, что экс-чиновник в 2005 году помогал создавать в Нью-Йорке сеть государственных школ. Эндрю закончил работать над проектом в 2013 году, он перешел в Минобразования Соединенных Штатов. Впоследствии мужчина перешел на должность старшего советника в Белом доме. В 2016 он оставил свой пост в американской администрации.

Самое большое наказание для Эндрю — 20 лет тюрьмы. Приговор будет оглашен 14 апреля. Экс-советник Белого дома согласен компенсировать сети школ украденные у них средства.

Ранее окружной суд Вашингтона освободил чиновника округа Отеро (штат Нью-Мексико) Койе Гриффина, которого ранее задержали за участие в беспорядках у здания Капитолия в американской столице 6 января.