Опубликовано видео, снятое незадолго до смерти россиянки в Казахстане

В казахстанском кафе, где работала погибшая россиянка Мария Ким, была камера видеонаблюдения, которая запечатлела девушку незадолго до гибели. Об этом пишет Mash.

Ранее в заведении сообщили, что женщину после рабочего дня довезли до дома, как и остальных сотрудников. Однако кадры подтверждают лишь то, что женщина села в корпоративный автомобиль. Что было дальше — неизвестно.

«В 18:54 Мария села на переднее сиденье нашего автомобиля Largus, который развозил персонал в этот вечер. Около 23:00 мы узнали, что случилась беда — и Мария в реанимации», — рассказали в кафе.

Ранее полиция опровергла информацию о том, что погибшую во время беспорядков россиянку несколько раз ударили ножом. Правоохранители заявили, что женщина погибла от огнестрельного ранения, полученного во время беспорядков.

Сейчас проводится досудебное расследование. Обстоятельства гибели Марии Ким выясняются.

14 января посольство России в Казахстане подтвердило факт гибели россиянки от рук мародеров. Мария Ким работала администратором кафе, участники акций атаковали ее у входа в заведение. Диппредставительство направило запрос в правоохранительные органы республики о необходимости тщательного и всестороннего расследования преступления.

Гражданка России была убита во время протестов в городе Тараз Жамбылской области Казахстана. На теле погибшей обнаружено семь ножевых ранений и следы от огнестрельного ранения в голову. Женщина умерла на месте происшествия до приезда врачей. Подробнее о трагедии — в материале «Газеты.Ru».