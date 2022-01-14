В России может начаться переселение жителей регионов с мерзлотой

Россияне, проживающие в регионах с многолетней мерзлотой, могут быть переселены в другие субъекты, если из-за изменения климата на родине резко ухудшатся условия проживания, сообщил специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев. Его цитирует РИА «Новости».

По его словам, в регионах с вечной мерзлотой процессы глобального потепления происходят в четыре раза быстрее, чем на всей планете. При этом, от 60 % до 65 % территории РФ — районы вечной мерзлоты. Наиболее широко она распространена в Восточной Сибири и Забайкалье.

«Если мы будем видеть, что инженерные решения не позволяют дальше расширяться, что это будет гораздо дороже и экономически неоправданно, то не исключено, что этих людей можно перевести в более комфортные регионы», — сказал Эдельгериев, добавив, что при изменении климатических условий существует риск для трубопроводов и месторождений нефти и газа.

Ранее исследователи из Университета Восточной Финляндии вместе с коллегами из других стран изучили долины рек Лена и Колыма и нашли новый источник выбросов парниковых газов в Сибири.