Дело в отношении россиянки Сапеги поступило в суд Белоруссии

Уголовное дело в отношении гражданки России Софии Сапеги поступило в Гродненский областной суд. Об этом сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

«Уголовное дело для рассмотрения поступило в Гродненский областной суд. Дата рассмотрения еще не назначена», — уточнили в пресс-службе.

По данным Генпрокуратуры Белоруссии, Сапега вместе с другими лицами, в том числе иностранцами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов. Утверждается, что ее деятельность была направлена на дискредитацию действующей власти Белоруссии, в том числе правоохранителей, а также на разжигание социальной розни, вражды и организацию преступлений в отношении отдельных категорий граждан.

Обвинение пришло к выводу, что за свою деятельность россиянка получала вознаграждение. В ходе предварительного расследования Сапега выполнила обязательства досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, отметили в надзорном ведомстве, а также «приняла меры к уплате дохода, полученного преступным путем».

В настоящее время россиянка находится под домашним арестом. Ей предъявлено окончательное обвинение по семи статьям, в том числе в организации угроз силовикам и разжигании вражды.