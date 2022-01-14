Володин призвал США не угрожать России санкциями

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, обращаясь к американским конгрессменам, призвал обсуждать и реализовывать договоренности президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена о начале консультаций по вопросам глобальной безопасности, вместо того чтобы «хамить, угрожать и запугивать». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что запугивание США санкциями ни к чему не приведет, в первую очередь это отразится на самих США.

«Они [санкции] никого не пугают, только разрушают отношения. Дальше — пропасть. Лучше остановиться, пока не поздно. Не придумывайте сами себе проблемы», — написал спикер Госдумы.

Он подчеркнул, что «у России есть чем постоять за себя», и посоветовал американским политикам не доводить до необходимости отвечать на их действия «такими аргументами».

«Совет один — меняйтесь сами, если хотите изменить мир. Пока предлагают садиться за стол переговоров, используйте эту возможность», — указал Володин, добавив, что США необходимо осознавать ответственность перед международным сообществом, многие страны которого они ввергают «в огромные проблемы и опасности».

Ранее в западных СМИ, а также на Украине участились заявления о том, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В связи с этим на Западе стали заявлять о необходимости ужесточения мер против России. Так, в The Washington Post появилась публикация о подготовке сенаторами-демократами нового пакета санкций.

В то же время советник президента США Джейк Салливан признал, что санкции против других не являются панацеей.