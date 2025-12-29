Размер шрифта
Обыски и задержание экс-губернатора Тамбовской области сняли на видео

ФСБ показала видео с задержанием экс-главы Тамбовской области Егорова за взятки 
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала видео с задержанием экс-губернатора Тамбовской области Максима Егорова. Как пишет ТАСС, операция прошла в июле 2025 года.

Судя по опубликованным кадрам, Егоров был задержан в частном доме. К моменту прихода оперативников он не успел одеться. Для обыска была задействована служебная собака.

На видео попало само задержание экс-губернатора, а также его коллекция кальянов и автопарк. В гараже, в частности, можно увидеть раритетную «Волгу» ГАЗ-3110 вишневого цвета и черный Citroen DS. На записи экс-чиновнику сообщили, что он подозревается в получении взяток в особо крупном размере. В ФСБ раскрыли, что всего Егоров получил не менее 80 млн рублей в виде взяток.

29 декабря ФСБ сообщила об аресте Максима Егорова. Согласно материалам уголовного дела, экс-глава региона получал взятки от предпринимателей Тамбовской области. За эти деньги он оказывал общее покровительство коммерческой деятельности предприятий, а также способствовал продвижению ряда лиц на государственной службе. Также под стражу заключили предполагаемых посредников Егорова при передаче взяток — его экс-водителя Александра Соломатина и Сергея Аганова.

По данным СК России, у Егорова и его родственников было арестовано имущество общей стоимостью более 130 млн рублей.

Ранее российским чиновникам пообещали «премию за честность».
