В России упали продажи жилья

Файзуллин: продажи жилой недвижимости в России упали
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Продажи жилья в России в 2025 году упали. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин.

«Оно (падение продаж жилой недвижимости — прим.ред) не критическое, но продажи упали», — подчеркнул министр.

До этого сообщалось, что с 1 февраля 2026 года в России ужесточатся правила выдачи семейной ипотеки: супруги станут обязательными созаемщиками, а семья сможет получить только один льготный кредит. По словам депутата, изменения призваны предотвратить злоупотребления, когда льготные кредиты использовались для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий. При этом, если дохода супругов недостаточно, они смогут привлечь третьих лиц в качестве созаемщиков. Основное назначение программы — субсидирование покупки жилья в новостройках. Исключение сделано для семей с ребенком-инвалидом, проживающих на территориях без многоквартирного строительства: они смогут получить льготную ипотеку на вторичное жилье по ставке не выше 6%.

25 декабря вице-премьер России Марат Хуснуллин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию заявил, что семейная ипотека стала самой востребованной ипотечной программой среди россиян в 2025 году.

Ранее в Госдуме рассказали, когда может заметно активизироваться рыночная ипотека.

