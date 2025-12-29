Школьница потеряла литр крови после пирсинга губы в Ленобласти

В Ленинградской области 14-летняя девочка потеряла литр крови после пирсинга. Об этом сообщает ГБУЗ ЛО «Станция скорой медицинской помощи».

Все случилось после того, как школьница сделала пирсинг нижней губы у мастера, окончившего курсы младшего медицинского брата и принимавшего клиентов в торговом центре. В первое время девочка была довольна результатом, но через сутки у нее начался сильный отек, а еще через два дня открылось интенсивное кровотечение --она потеряла около литра крови. Ее мать вызвала скорую помощь.

Прибывший в жилище медик обнаружил, что пол от ванной до коридора и раковина были покрыты кровью. Врач оперативно ввел необходимый препарат, приложил лед для сужения сосудов и доставил пациентку в больницу, где ее передали хирургам для дальнейшего лечения.

Ранее московский школьник оказался в больнице, выпив свою кровь по совету из TikTok.