Тренер «Валенсии» и его дети погибли в Индонезии

После крушения катера в Индонезии, в результате которого погиб тренер женской команды «Валенсия Б» Фернандо Мартин и трое его несовершеннолетних детей, обнаружено тело. Об этом сообщает АР.

Среди туристов находился сам 44-летний специалист, его жена и четверо детей. Спасены были семеро человек, в том числе супруга Мартина и один из детей. Но сам специалист, его двое сыновей и дочь пока считаются пропавшими без вести. Подробностей о том, чье тело было обнаружено, не сообщается, однако уточняется, что это человек «женского пола». Вероятно, речь идет о дочери тренера.

«Футбольный клуб «Валенсия» глубоко опечален гибелью Фернандо Мартина, тренера женской команды «Валенсия Б», и троих его детей в результате трагического крушения на лодке в Индонезии, что подтвердили местные власти. В это трудное для всех время от имени клуба мы хотим выразить нашу поддержку и соболезнования семье, друзьям и коллегам Мартина», — говорится в сообщении клуба.

В спасательной операции были задействованы более 100 сотрудников спецслужб, зона поиска была расширена до радиуса 9 км. Тела были обнаружены сегодня утром примерно в километре к северу от места крушения. Причиной трагедии стал шторм, волны достигали примерно 1,5 метра в высоту.

