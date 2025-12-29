Размер шрифта
Стало известно, где похоронят Брижит Бардо

Franceinfo: похороны Брижит Бардо состоятся в ее саду у моря в Сен-Тропе
Jacques Brinon/AP

Похороны французской актрисы Брижит Бардо состоятся в ее саду у моря во французском Сен-Тропе. Об этом сообщает Franceinfo со ссылкой на знакомую Бардо журналистку Венди Бушар.

По ее словам, актриса хотела воссоединиться с этой землей, которая «видела страдания многих существ, а также ее борьбу».

О смерти Брижит Бардо сообщило издание Le Figaro 28 декабря. Актриса скончалась в возрасте 91 года. Точная причина смерти знаменитости не называется, известно лишь то, что она болела и незадолго до кончины проходила лечение в больнице. Бардо сделали операцию, после которой она продолжила восстановление в своем доме в Сен-Тропе.

В октябре появлялись слухи о смерти Бардо, однако тогда актриса опровергла ложную информацию. Она назвала человека, распространившего эту фейковую новость, «идиотом», заявив, что с ней все в порядке и она не собирается уходить на покой.

Позднее президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Бардо. По его словам, звезда «воплощала жизнь, полную свободы».

Ранее «Газета.Ru» публиковала фотографии из жизни Брижит Бардо.

