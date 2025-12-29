Сотрудница ТЦ в Троицке пострадала из-за петарды, брошенной в нее подростком

В Троицке подросток кинул петарду в сотрудницу ТЦ за отказ продать ему зажигалку

Подросток при посещении торгового центра (ТЦ) в Троицке бросил петарду в девушку-продавца, отказавшуюся продать ему зажигалку. Об этом сообщил Telegram-канал «Москвач. Новости Москвы».

В публикации подчеркивается, что сотруднице магазина потребовалась помощь медиков. При этом она попросила не наказывать несовершеннолетнего в преддверии Нового года.

«Но [продавец] требует, чтобы родители [подростка] возместили все убытки и затраты на лечение», — говорится в тексте.

28 декабря прокуратура Саратовской области сообщила, что на улице Тельмана в городе Энгельсе при срабатывании петарды пострадал школьник. Предварительно, пиротехническое изделие взорвалось прямо в руках у несовершеннолетнего. В результате у него пострадала рука.

Травмированного подростка доставили в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. При этом сотрудники прокуратуры организовали проверку, по результатам которой дадут правовую оценку произошедшему и при наличии оснований примут меры реагирования.

Ранее в Московской области неизвестный запустил фейерверки у школы.