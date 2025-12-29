Веру Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с мужем

Веру Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с Владимиром Меньшовым

Народную артистку России Веру Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с ее мужем народным артистом РСФСР Владимиром Меньшовым. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Актрису упокоили на центральной аллее кладбища на участке № 5.

Алентовой не стало 25 декабря. Она почувствовала себя плохо во время гражданской панихиды по народному артисту России Анатолию Лобоцкому, которая проходила в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Актрису срочно госпитализировали, но художественный руководитель Театра имени Пушкина Евгений Писарев сообщил, что Алентова так и не пришла в сознание. Ей было 83 года.

Гражданская панихида по артистке прошла 29 декабря в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. Проститься с актрисой пришли министр культуры России Ольга Любимова, глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, художественный руководитель — директор МХТ имени А. П. Чехова народный артист России Константин Хабенский, худрук Государственного театра наций народный артист России Евгений Миронов, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, ректор ВГИКа Владимир Малышев, народный артист России Александр Олешко, народная артистка России Мария Аронова, гендиректор Чеховского фестиваля Карина Цатурова, а также представители театрального сообщества разных поколений. Венок на прощание с актрисой направил, в частности, президент России Владимир Путин.

