Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Веру Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с мужем

Веру Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с Владимиром Меньшовым
Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Народную артистку России Веру Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с ее мужем народным артистом РСФСР Владимиром Меньшовым. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Актрису упокоили на центральной аллее кладбища на участке № 5.

Алентовой не стало 25 декабря. Она почувствовала себя плохо во время гражданской панихиды по народному артисту России Анатолию Лобоцкому, которая проходила в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Актрису срочно госпитализировали, но художественный руководитель Театра имени Пушкина Евгений Писарев сообщил, что Алентова так и не пришла в сознание. Ей было 83 года.

Гражданская панихида по артистке прошла 29 декабря в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. Проститься с актрисой пришли министр культуры России Ольга Любимова, глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, художественный руководитель — директор МХТ имени А. П. Чехова народный артист России Константин Хабенский, худрук Государственного театра наций народный артист России Евгений Миронов, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, ректор ВГИКа Владимир Малышев, народный артист России Александр Олешко, народная артистка России Мария Аронова, гендиректор Чеховского фестиваля Карина Цатурова, а также представители театрального сообщества разных поколений. Венок на прощание с актрисой направил, в частности, президент России Владимир Путин.

Подробнее о церемонии прощания с Верой Алентовой — в материале «Газеты.Ru».

Ранее не стало композитора блокадного Ленинграда Александра Мерлина.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27527797_rnd_7",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+