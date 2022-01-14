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В Казахстане подсчитали точную сумму ущерба бизнесу из-за беспорядков

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Pavel Mikheyev/Reuters

Общая сумма ущерба бизнесу Казахстана из-за беспорядков в стране составила 94,4 млрд тенге (217,7 млн долларов). Об этом сообщает «Sputnik Казахстан» в своем Telegram-канале.

Больше всего пострадал бизнес в Алма-Ате. Там сумма ущерба составила 92,4 млрд тенге (212,38 млн долларов).

Среди отраслей основной удар пришелся на торговлю, общепит, финансовый сектор и сферу логистики. Также среди пострадавших — средства массовой информации.

Генеральная прокуратура Казахстана совместно с министерством цифрового развития создала веб-сайт stopterrorism.kz, где пользователям предлагается загружать фото- и видеоматериалы по прошедшим в стране беспорядкам. В настоящее время правоохранительные органы проводят сбор и фиксацию доказательств, а также идентификацию преступников по видеозаписям.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявлял о том, что экономический ущерб от беспорядков в Казахстане может составить $2-3 млрд.

В Казахстане 2 января начались массовые протесты, граждане выразили недовольство двукратным ростом цен на сжиженный газ. В Алма-Ате, крупнейшем городе республики, начались беспорядки, мародерство, нападения на госучреждения и силовиков. Власти страны ввели чрезвычайное положение в стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По информации ООН, в ходе протестов в республике получили ранения около 1 тыс. человек, в МВД проинформировали о гибели 17 казахстанских силовиков и более 1,3 тыс. пострадавших.

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Протесты в Казахстане
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