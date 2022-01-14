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Названа отличительная особенность штамма «омикрон»

Иммунолог Болибок рассказал, что у заразившихся «омикроном» редко болит грудная клетка

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Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что отличительной чертой штамма COVID-19 «омикрон» является отсутствие боли в грудной клетке. Об этом сообщает «Москва 24».

По словам эксперта, в отличие от других вариантов коронавируса, реже всего пациенты жалуются на боль в груди.

«Она [боль ] была характерна для тех, у кого развивалась пневмония, которая затрагивала плевру. «Омикрон» тоже может вызвать пневмонию, люди погибают от этой ковидной пневмонии при большом поражении, но боль в грудной клетке стала встречаться реже», — пояснил Болибок.

Также иммунолог перечислил симптомы, свидетельствующие о заражении новым штаммом.

«Признаком «омикрона» является сильная боль в горле, заложенность носа, сухой кашель», — сказал он.

Также на наличие инфекции, как добавил Болибок, укажут головная боль, повышение температуры и сильная слабость.

Ранее вирусолог Сергей Нетесов спрогнозировал заболеваемость COVID-19 в России от «омикрона».

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Коронавирус 2019-nCoV
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