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Вирусолог спрогнозировал заболеваемость COVID-19 в России от «омикрона»

Вирусолог Нетесов: до 500 тыс. случаев заражения COVID-19 в день будет фиксироваться в новую волну

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что Россия стоит на пороге самой мощной волны пандемии за все время существования COVID-19, причиной этому станет быстрое распространение штамма «омикрон». Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

«По сравнению со штаммом «дельта», у «омикрона» значительно меньше инкубационный период. Также он намного эффективнее распространяется. Поэтому масштаб пятой волны коронавируса в России может быть колоссальным», — заявил Нетесов.

Он отметил, что в России количество случаев заражения от «омикрона» точно перевалит за 100 тысяч в день. При этом заболеваемость коронавирусом будет расти в полтора-два раза каждый день.

Ранее член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, вирусолог Петр Чумаков заявил, что пятая волна коронавируса, вызванная новым штаммом COVID-19 «омикрон», продлится примерно полгода.

Он предполагает, что уже после пятой волны многие противоэпидемические ограничения будут сняты. По его словам, все будет зависеть от решения властей.

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