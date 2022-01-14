Более 2 тысяч человек задержали в Алма-Ате после беспорядков

В информационном центре комендатуры Алма-Аты заявили, что правоохранители задержали в городе более двух тысяч человек за участие в незаконных акциях, мародерство и другие преступления. Об этом сообщает ТАСС.

«Всего задержано 2 159 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Изъято 67 единиц огнестрельного оружия и 3 112 боеприпасов», — говорится в публикации.

Ранее «оранжевый» уровень террористической опасности был введен в столице Казахстана Нур-Султане на 14 суток.

13 января стало известно, что правоохранительные органы Казахстана завершили антитеррористическую операцию в 14 из 17 регионов республики.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах. Для подавления беспорядков в республику были направлены миротворческие силы ОДКБ.