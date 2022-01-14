Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Еще одно подразделение миротворцев вернулось на родину 06:19
Послание Путина Федеральному собранию может быть оглашено после января 06:15
Племянник Назарбаева Самат Абиш остался на посту первого зампреда КНБ Казахстана 06:14
Уткин отреагировал на назначение Фарке в «Краснодар» 06:07
В Пентагоне отказались рассказывать о разработках противодействия гиперзвуковому... 06:01
Товарооборот России и Китая за 2021 год вырос на 35,8% 05:52
На сайте Минобрнауки Украины появилось сообщение «бойтесь и ждите... 05:50
Каттани рассказал, как «ПСЖ» не хотел отпускать его в «Спартак» 05:41
Из Казахстана вылетели 10 самолетов с белорусскими миротворцами ОДКБ 05:35
Стали известны подробности подготовки сборной России перед матчем с Польшей 05:26

Более 2 тысяч человек задержали в Алма-Ате после беспорядков

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Павел Михеев/Reuters

В информационном центре комендатуры Алма-Аты заявили, что правоохранители задержали в городе более двух тысяч человек за участие в незаконных акциях, мародерство и другие преступления. Об этом сообщает ТАСС.

«Всего задержано 2 159 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Изъято 67 единиц огнестрельного оружия и 3 112 боеприпасов», — говорится в публикации.

Ранее «оранжевый» уровень террористической опасности был введен в столице Казахстана Нур-Султане на 14 суток.

13 января стало известно, что правоохранительные органы Казахстана завершили антитеррористическую операцию в 14 из 17 регионов республики.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах. Для подавления беспорядков в республику были направлены миротворческие силы ОДКБ.

Все новости на тему:
Протесты в Казахстане
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть