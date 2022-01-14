Власти Рио-де-Жанейро решили создать собственную криптовалюту

Власти одно из крупнейших городов Бразилии, Рио-де-Жанейро, объявили о планах создания собственной криптовалюты, сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Эдуарду Пайса.

«Мы создадим Cripto Rio («Крипто Рио») и будем вкладывать 1% казны в криптовалюту», — заявил мэр, выступая на международной конференции Rio Innovation Week.

В правительстве города запланировано создание рабочей группы, целью которой станет превращение Рио-де-Жанейро в «хаб криптовалют».

«Мы изучаем возможность оплаты налогов с дополнительной скидкой в случае оплаты биткойнами. При единовременной оплате уже дается скидка 7%, она могла бы увеличиться до 10% при оплате биткойном», — пояснил глава городского управления финансов Педру Паулу.

Ранее власти Косово запретили майнинг криптовалюты на фоне энергетического кризиса в стране.

Согласно заявлениям полиции, власти изъяли 272 устройства, использовавшиеся для майнинга криптовалюты. Один человек был арестован.