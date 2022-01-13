Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
«Молдовагаз» не может самостоятельно расплатиться... 00:18
Энберт назвал главных конкурентов российских пар на Олимпиаде-2022 00:14
Опубликовано видео со смертельным сальто 18-летнего юноши из Обнинска 00:00
Перед Новым годом стартовало более 600 дел о внесудебном банкротстве... 00:00
В США раскрыли разведданные о гипотетическом нападении России... 13.01.2022, 23:59
Посольство Украины потребовало от Ла Лиги вернуть Крым на карту страны... 13.01.2022, 23:54
США пообещали решительный ответ в случае «продвижения» России... 13.01.2022, 23:48
США не будут вводить санкции против «Северного потока — 2» 13.01.2022, 23:43
Бестемьянова: Мишина и Галлямов показали невероятный прокат на чемпионате... 13.01.2022, 23:37
В Ельцин-центре повредили картину ученицы Малевича 13.01.2022, 23:31

Вирусолог Чумаков заявил, что пандемия завершится благодаря «омикрону»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
scientificrussia.ru

Член-корреспондент РАН, профессор и главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков сделал прогноз о ситуации с пандемией на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщает RT.

«Да, я думаю, что это девятый вал. Можно сказать, кульминация», — ответил специалист на вопрос о том, завершится ли пандемия благодаря данной разновидности COVID-19.

Эксперт также рассказал о сроках возможной новой волны заболеваемости коронавирусом в России.

«Надо посмотреть на динамику, которая сейчас в Европе: в Англии уже пошла вниз заболеваемость. Прошло около месяца. Значит, можно экстраполировать, что месяца два у нас будет продолжаться острая ситуация», — заявил Чумаков.

Ранее вирусолог, академик Российской академии наук (РАН) Феликс Ершов назвал штамм «омикрон» COVID-19 возможным сигналом к окончанию пандемии.

По мнению академика, «омикрон» может быть естественной вакциной против других, более тяжелых штаммов. Ершов утверждает, что такой эффект связан со свойством интерференции вирусов. Так, штамм-мутант с помощью системы белков-интерферонов подавляет предыдущие варианты и выталкивает их.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть