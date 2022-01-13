Вирусолог Чумаков заявил, что пандемия завершится благодаря «омикрону»

Член-корреспондент РАН, профессор и главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков сделал прогноз о ситуации с пандемией на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщает RT.

«Да, я думаю, что это девятый вал. Можно сказать, кульминация», — ответил специалист на вопрос о том, завершится ли пандемия благодаря данной разновидности COVID-19.

Эксперт также рассказал о сроках возможной новой волны заболеваемости коронавирусом в России.

«Надо посмотреть на динамику, которая сейчас в Европе: в Англии уже пошла вниз заболеваемость. Прошло около месяца. Значит, можно экстраполировать, что месяца два у нас будет продолжаться острая ситуация», — заявил Чумаков.

Ранее вирусолог, академик Российской академии наук (РАН) Феликс Ершов назвал штамм «омикрон» COVID-19 возможным сигналом к окончанию пандемии.

По мнению академика, «омикрон» может быть естественной вакциной против других, более тяжелых штаммов. Ершов утверждает, что такой эффект связан со свойством интерференции вирусов. Так, штамм-мутант с помощью системы белков-интерферонов подавляет предыдущие варианты и выталкивает их.