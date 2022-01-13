«Омикрон» стал доминирующим штаммом в Турции

Глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа рассказал в Twitter, что в стране доминирует «омикрон»-штамм коронавируса.

По его словам, за текущий месяц число заболевших увеличилось в четыре раза по сравнению с декабрем минувшего года.

«Однако госпитализируется меньше заразившихся по сравнению с первыми волнами эпидемии. Необходима предосторожность. Будем же предусмотрительны и осторожны», — написал Коджа.

В конце прошлого года Коджа отмечал, что увеличился суточный прирост случаев COVID-19 в республике из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон».

Власти Турции в настоящее время не закрыли въезд в страну на фоне пандемии коронавируса. Туристы могут посещать страну, несмотря на наличие ряда коронавирусных ограничений.

Ранее были названы самые популярные направления у российских путешественников в январе. Оказалось, что почти 70% запросов ориентированы на авиарейсы по России, а остальные думают об отпуске за границей. В категории зарубежных стран первое место занимает Турция с долей поисковых запросов 15%. В топе также оказались Армения (7%) и Узбекистан (5,7%).