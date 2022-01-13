Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Эрдоган рассказал о проблемах с вступлением в Евросоюз 22:38
CNN и HBO выпустят фильм про Навального 22:37
ИИХФ не разрешит игрокам из НХЛ принимать участие в ОИ-2022... 22:37
Шеф Пентагона обсудил с министром обороны Украины оказание военной помощи Киеву 22:36
Тренер сборной Белоруссии по фигурному катанию: эти судьи тоже ужинали... 22:24
На Украине проверят телеканалы из-за русского языка в новогодних эфирах 22:16
SpaceX запустила украинский природоохранный спутник 22:15
Губерниев: мне бы хотелось увидеть Туктамышеву на Олимпиаде, но заявка не резиновая 22:08
Названа возможная причина падения лифта в «Президент-отеле» в Москве 21:57
Самое популярное Youtube-видео набрало более 10 млрд просмотров 21:54

«Омикрон» стал доминирующим штаммом в Турции

Министр здравоохранения Турции Коджа: штамм коронавируса «омикрон» стал доминирующим в стране

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа рассказал в Twitter, что в стране доминирует «омикрон»-штамм коронавируса.

По его словам, за текущий месяц число заболевших увеличилось в четыре раза по сравнению с декабрем минувшего года.

«Однако госпитализируется меньше заразившихся по сравнению с первыми волнами эпидемии. Необходима предосторожность. Будем же предусмотрительны и осторожны», — написал Коджа.

В конце прошлого года Коджа отмечал, что увеличился суточный прирост случаев COVID-19 в республике из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон».

Власти Турции в настоящее время не закрыли въезд в страну на фоне пандемии коронавируса. Туристы могут посещать страну, несмотря на наличие ряда коронавирусных ограничений.

Ранее были названы самые популярные направления у российских путешественников в январе. Оказалось, что почти 70% запросов ориентированы на авиарейсы по России, а остальные думают об отпуске за границей. В категории зарубежных стран первое место занимает Турция с долей поисковых запросов 15%. В топе также оказались Армения (7%) и Узбекистан (5,7%).

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть