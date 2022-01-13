ФСБ заявила, что массовые «минирования» на Урале инициированы из-за рубежа

Массовые «минирования» в Свердловской области были инициированы лицами из-за рубежа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на УФСБ региона.

«Имеющиеся в УФСБ России по Свердловской области данные свидетельствуют о том, что массовая рассылка 12 января 2022 года сообщений о якобы минировании образовательных учреждений и организаций региона инициирована лицами, находящимися за рубежом», — сказано в сообщении.

В ведомстве также заявили, что злоумышленники преследовали следующие цели: дестабилизация социально-политической обстановки в области путем создания панических настроений в обществе, а также отвлечение правоохранительных органов и экстренных служб региона на заведомо негодные объекты. В результате их действия нанесли серьезный экономический ущерб.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по фактам ложных сообщений о «минировании» школ в ряде регионов страны.

13 января появилась информация, что все школы Саратова эвакуированы из-за сообщений о «минировании». В городской мэрии заявили, что занятия в школах были отменены.

Также стало известно, что в Архангельске все школы города временно перевели на дистанционное обучение из-за рассылки угроз о «минировании».

Ранее сообщалось об эвакуации персонала и учащихся 111 школ Красноярска. Накануне, 12 января, в Екатеринбурге эвакуировали более 150 школ и пять вузов из-за сообщений о «минировании».

Волна «минирований» в российских городах длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро и многие другие объекты.