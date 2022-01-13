Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Ещенко завершил карьеру и вошел в тренерский штаб «Спартака» 19:38
ФСБ заявила, что массовые «минирования» на Урале инициированы из-за... 19:31
Шольц анонсировал встречу «Нормандской четверки» 19:31
Perseverance исследовал загадочные фиолетовые пятна на Марсе 19:23
Тарасова одним словом описала выступление Валиевой в короткой программе на ЧЕ 19:22
МИД РФ предупредил США и НАТО об угрозе конфронтации 19:16
Эд Ширан начал строить свою погребальную камеру 19:15
Судья оказалась под следствием за поцелуй с заключенным 19:09
Отказ возбудить дело после смерти Марцинкевича признали незаконным 19:08
Трусова рассказала о падении в короткой программе на чемпионате Европы 19:07

Врачи назвали редкий симптом коронавируса

Иммунолог Крючков: при коронавирусе у человека могут гноиться глаза

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

У некоторых заболевших COVID-19 может развиться конъюнктивит, в редких случаях у зараженного могут гноиться глаза. Об этом в беседе с URA.RU рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Может происходить поражение слизистой, конъюнктивит. И на фоне этого гноятся глаза, но это все-таки редко бывает, потому что гной — свидетельство присоединения бактериальной флоры на фоне развернутого воспаления», — рассказал медик.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в свою очередь пояснил, что некоторые люди подвержены развитию болезней глаз из-за воздействия коронавируса на организм. Этот симптом встречается редко и только у небольшой доли заболевших, уточнил иммунолог.

По словам Болибока, этот симптом можно вылечить обычными противовоспалительными препаратами.

Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что симптомами заражения новым «омикрон»-штаммом коронавируса могут служить одышка, утомляемость, а также диарея или рвота. Все эти признаки обычно сопровождаются высокой температурой, непрерывным кашлем и потерей или изменением обоняния или вкуса.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть