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Задержанный за изнасилование падчерицы омич регулярно бил сожительницу

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Подозреваемый в изнасиловании 15-летней девочки в Омске регулярно избивал ее и сожительницу. Об этом «Газете.Ru» рассказала подруга матери пострадавшей Светлана (имя изменено по просьбе собеседницы).

«Они с Леной уже около семи лет были вместе, за все эти годы, за это время он не проработал и дня. Абсолютно все ей говорили выбросить этого урода на улицу, потому что он же бывалый. Даже не знаю, сколько раз он сидел», — рассказала она.

По информации Следственного комитета, мужчина был судим за кражи восемь раз.

Кроме того, он, по ее утверждению, был наркоманом и заядлым алкоголиком, а также отличается агрессивным поведением — бьет сожительницу и ее младшую дочь.

«Там и так район ужасный, так она еще и это чудовище привела в дом», — посетовала она.

Ранее стало известно, почему омский насильник залез на березу.

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