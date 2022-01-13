Мурашко рассказал, когда лучше всего прививаться от COVID-19

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, когда лучше всего прививаться от коронавируса, чтобы своевременно сформировался иммунитет, передает ТАСС.

По словам министра, лучшее время для вакцинации от коронавируса — период снижения заболеваемости.

«У нас как только пошел рост заболеваемости, население побежало вакцинироваться. Это поздно. Вот когда сегодня мы на снижении, то, наверное, это самый удачный период, потому что и иммунитет сформируется, и нагрузка меньше», — сказал он в ходе Гайдаровского форума.

Вакцинация от COVID-19 впервые была включена в национальный календарь прививок в декабре прошлого года. В России зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак», «Спутник лайт» и «Эпиваккорона-Н».

По последним данным, в стране выявлено 21 155 новых случаев заражения коронавирусом. В Роспотребнадзоре предупредили о росте заболеваемости COVID-19 в России.