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Мурашко рассказал, когда лучше всего прививаться от COVID-19

Мурашко: лучшим временем для вакцинации является период снижения заболеваемости

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Global Look Press

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, когда лучше всего прививаться от коронавируса, чтобы своевременно сформировался иммунитет, передает ТАСС.

По словам министра, лучшее время для вакцинации от коронавируса — период снижения заболеваемости.

«У нас как только пошел рост заболеваемости, население побежало вакцинироваться. Это поздно. Вот когда сегодня мы на снижении, то, наверное, это самый удачный период, потому что и иммунитет сформируется, и нагрузка меньше», — сказал он в ходе Гайдаровского форума.

Вакцинация от COVID-19 впервые была включена в национальный календарь прививок в декабре прошлого года. В России зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак», «Спутник лайт» и «Эпиваккорона-Н».

По последним данным, в стране выявлено 21 155 новых случаев заражения коронавирусом. В Роспотребнадзоре предупредили о росте заболеваемости COVID-19 в России.

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Коронавирус 2019-nCoV
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