Песков: сейчас РФ гораздо лучше подготовлена к вероятным новым волнам пандемии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент РФ гораздо лучше подготовлена к предполагаемым новым волнам пандемии COVID-19. Об этом представитель Кремля рассказал во время ежедневного брифинга с журналистами.

По словам Пескова, ранее глава государства Владимир Путин обращался к населению в разгар волн в связи с необходимостью. Тогда, как пояснил пресс-секретарь, российская система здравоохранения была не до конца готова, велась оперативная мобилизация из-за распространения коронавируса.

«Сейчас опыта мы набрались, мы научились быстро реагировать...», — сказал Песков.

Также он обратил внимание, что власти научились справляться с дефицитом нехватки мест для новых пациентов.

«Сейчас эта волна опасна с точки зрения заразности. Единственное средство, которое спасет от смерти, тут надо прямо говорить — это вакцинирование», — подчеркнул Песков.

У пресс-секретаря спросили, что должно произойти, чтобы российский глава государства дополнительно обратился к соотечественникам, не желающим прививаться.

Песков ответил, что »президент обращается к их разуму каждый день».

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о большом росте зараженных COVID-19 в ближайшие недели.