Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Кадровики сообщили о вытеснении с рынка профессии риелтора 13:39
«У меня изменились габариты»: актер Красилов оправдался за отсутствие... 13:38
В Дании заявили о возросшей угрозе со стороны разведки России, Китая и Ирана 13:38
Песков: Россия «не бросит» Белоруссию в условиях санкций 13:36
Автора «Песенки крокодила Гены» Тимофеевского похоронили в Москве 13:34
Россиянин на спор выпил бутылку водки и умер 13:31
Грабители пытали продюсера «Кукол» шприцем 13:29
Колосков о новом тренере «Краснодара»: шило в мешке 13:27
Израильские ученые увидели взрыв «невозможной» сверхновой 13:26
В Кремле высказались о назначении новым министром Казахстана... 13:22

Песков: сейчас РФ гораздо лучше подготовлена к вероятным новым волнам пандемии

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент РФ гораздо лучше подготовлена к предполагаемым новым волнам пандемии COVID-19. Об этом представитель Кремля рассказал во время ежедневного брифинга с журналистами.

По словам Пескова, ранее глава государства Владимир Путин обращался к населению в разгар волн в связи с необходимостью. Тогда, как пояснил пресс-секретарь, российская система здравоохранения была не до конца готова, велась оперативная мобилизация из-за распространения коронавируса.

«Сейчас опыта мы набрались, мы научились быстро реагировать...», — сказал Песков.

Также он обратил внимание, что власти научились справляться с дефицитом нехватки мест для новых пациентов.

«Сейчас эта волна опасна с точки зрения заразности. Единственное средство, которое спасет от смерти, тут надо прямо говорить — это вакцинирование», — подчеркнул Песков.

У пресс-секретаря спросили, что должно произойти, чтобы российский глава государства дополнительно обратился к соотечественникам, не желающим прививаться.

Песков ответил, что »президент обращается к их разуму каждый день».

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о большом росте зараженных COVID-19 в ближайшие недели.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть