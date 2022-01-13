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Песков прояснил ситуацию с сертификатами о вакцинации для подростков

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Задачи по контрольным цифрам по вакцинации подростков от коронавируса в Кремле не обсуждали. Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что вопрос о введении COVID-сертификатов для подростков в качестве меры стимулирования темпов вакцинации также не рассматривался.

Минздрав России 24 ноября зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник М», которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. По словам директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, препарат поступит в гражданский оборот на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что в будущем против коронавируса будут прививать в том числе детей младше двух лет, но это произойдет поэтапно, после проведения всех клинических испытаний.

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Коронавирус 2019-nCoV
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