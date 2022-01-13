Напавшему на православную гимназию в Серпухове предъявлено обвинение

Владиславу Струженкову, который напал на православную гимназию в Серпухове и устроил там взрыв, предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом, и в незаконном изготовлении взрывного устройства. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью РИА «Новости».

По его словам, 18-летний выпускник учебного заведения находился под влиянием деструктивных течений из-за границы. Он признал свою вину в совершении преступлений.

«Установлено, что он принес изготовленное самодельное взрывное устройство тротиловым эквивалентом 150 граммов и привел его в действие», — уточнил Бастрыкин.

В настоящее время выясняются все обстоятельства, которые привели к совершению молодым человеком преступления.

13 декабря Владислав Струженков пришел в гимназию на территории Введенского женского монастыря с самодельным взрывным устройством, которое в итоге взорвалось у входа в учебное заведение. В результате происшествия пострадали несколько человек. Сам Струженков получил множественные ранения, в том числе травматическую ампутацию ноги.

Ранее в РПЦ рассказали о проблемах со сверстниками у напавшего на гимназию Струженкова.