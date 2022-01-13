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В Омске мужчина попытался спрятаться на дереве после изнасилования девочки

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Житель Омска совершил изнасилование 15-летней девочки и вскоре попытался скрыться от полиции на дереве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, подозреваемым в преступлении стал 38-летний Роман Щукин. Насильственные действия, предварительно, были осуществлены в отношении несовершеннолетней дочери сожительницы мужчины.

Вскоре 41-летняя сожительница написала заявление в полицию. На место прибыли работники МВД, которые и встретили мужчину, забравшегося на дерево.

Инцидент произошел на улице 19-го Партсъезда.

Для того чтобы снять подозреваемого в изнасиловании подростка, вызвали МЧС с пожарной лестницей. Спасатели сняли мужчину, с ним проводятся следственные действия.

Пострадавшая 15-летняя находится в больнице.

По уточненным сведениям, в день происшествия мать пострадавшей ушла на работу. Вскоре женщине позвонила соседка, сказавшая, что из квартиры с несовершеннолетней слышен шум.

Мать девочки попросила соседку сходить и проверить. Тем не менее, мужчина убедил через дверь, что причин для беспокойства нет. Спустя некоторое время 15-летняя смогла выгнать отчима, побежала к сестре и от нее позвонила матери.

Ранее в Костроме возбудили дело против полицейских, не уследивших за педофилом-рецидивистом. Ребенка похитили 4 января двое мужчин. Один из них в шутку предложил подельнику поймать девочку и поиздеваться.

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