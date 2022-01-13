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Бастрыкин сообщил о росте числа преступлений против детей

Бастрыкин: число преступлений против детей выросло в 2021 году на 16,9%

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что в 2021 году было возбуждено 22047 уголовных дел о преступлениях, совершенных против детей, их количество выросло в 2021 году на 16,9%, по сравнению с 2020 годом, передает РИА «Новости».

Как отметил Бастрыкин, увеличилось число таких уголовных дел в Магаданской, Саратовской и Сахалинской областях, меньше преступлений стало в республиках Адыгея, Башкортостан, Карелия, Татарстан, Архангельской области и Ненецком автономном округе.

Глава СК подчеркнул, что при расследовании таких преступлений важно не только восстановить справедливость, но и помочь пострадавшим справиться с трагедией. Так, многим детям, получившим травмы в результате совершенных преступлений, помогли сотрудники НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, всероссийских детских центров Краснодарского края и Крыма, куда пострадавшие дети ездят восстанавливаться.

По словам Бастрыкина, существующие практики оказания помощи необходимо и дальше развивать на государственном уровне. Кроме того, должен быть разработан единый механизм оказания помощи, и важно, чтобы эта помощь была доступной для всех пострадавших и оперативной.

В сентябре 2021 года в Госдуму внесли законопроект об ужесточении уголовной ответственности для педофилов. В конце декабря депутаты одобрили законопроект в первом чтении. Законопроект предлагает распространить максимальное наказание на все случаи растления, когда жертва была несовершеннолетней, то есть добавить случаи, когда ей было от 14 до 18 лет.

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