Генпрокуратура Казахстана открыла сайт для сбора фото и видео беспорядков

Генеральная прокуратура Казахстана совместно с министерством цифрового развития создала веб-сайт stopterrorism.kz, где пользователям предлагается загружать фото- и видеоматериалы по прошедшим в стране беспорядкам, сообщили в пресс-службе ведомства.

«На этом сайте граждане могут анонимно загрузить видео, фото и аудиозаписи о произошедших в текущем году террористических актах и массовых беспорядках. В настоящее время прокурорами проводится сбор и фиксация доказательств, а также идентификация преступников по видеозаписям», — указано в сообщении.

В ведомстве также поблагодарили казахстанцев за предоставленную информацию в call-центр 115.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в результате беспорядков пострадало около 1300 объектов предпринимательства, совершены нападения на более чем 100 торговых центров, банков, сожжено около 500 полицейских машин. В пресс-службе главы государства уточнили, что экономический ущерб от беспорядков в Казахстане может составить $2-3 млрд.