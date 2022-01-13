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Бастрыкин призвал усилить мониторинг интернета на предмет экстремизма

Глава СК Бастрыкин призвал усилить мониторинг экстремизма и терроризма в интернете

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СК РФ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА «Новости» призвал усилить мониторинг интернета на предмет экстремизма и терроризма.

«Анализ причин и условий совершения ряда преступлений позволяет сделать вывод о необходимости принятия дополнительных мер для защиты национального информационного пространства», — рассказал глава СК.

По словам Бастрыкина, дополнительные меры предполагают выявление в интернете материалов, связанных с вербовкой людей, в особенности молодежи, для противоправных действий, в том числе пропагандирующих терроризм и экстремизм.

Ранее председатель СК обвинил Запад в дестабилизации российской молодежи в рамках гибридной войны. По мнению Бастрыкина, так называемая «русская угроза», «вшита» в сюжет многих весьма популярных произведений, что делает их также «латентным оружием пропаганды».

Он напомнил, что многие зарубежные фильмы заостряют внимание на таких ценностях, как право сильного, эгоизм, часто приветствуется насилие и «убийства, совершенные якобы во благо».

Бастрыкин также считает, что страны Запада, используя цифровые технологии, СМИ, популярные интернет-сервисы, ведут дискредитацию России на международной арене и одновременно бьют по нам изнутри. В результате под прозападным влиянием российская молодежь теряет национальную идентичность, резюмировал глава СК.

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