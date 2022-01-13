СМИ объяснили, как Германия впала в зависимость от России

Непродуманная политика властей Германии поставила страну в безвыходное положение в вопросе урегулирования конфликта на Украине и отношений с Россией. Об этом в статье для Spectator заявила источник Катя Хойер.

По ее мнению, Германия хоть и формально поддерживает Киев, но фактически Берлин вынужден считаться с Москвой в вопросах, связанных с безопасностью.

«За последние два десятилетия Германия позволила себе скатиться до такого положения, в котором она не может действовать в Восточной Европе, не посоветовавшись сначала с Россией», — пишет Хойер.

Специалист напомнил, что предыдущий канцлер Ангела Меркель запретила поставлять Украине оружие НАТО, и выразила мнение, что новое руководство страны, которое возглавляет социал-демократ Олаф Шольц, пересмотрит это решение.

«Хотя пока неясно, пойдет ли Шольц по стопам своего предшественника, он, безусловно, был рад продолжать его политику при Меркель в качестве ее вице-канцлера», — добавила историк.

Также Хойер указала на то, что даже вошедшая в новое правительство партия «Зеленых», которая агрессивно настроена по отношению к России, не сможет изменить сложившуюся ситуацию, так как их убеждения не позволят им одобрить продажу оружия Украине. Помимо этого, главным приоритетом для них остаются экологические вопросы, и в результате отказа от ядерных станций и использования угля зависимость Германии от поставок российского газа увеличится еще больше.

«Энергетическая политика Германии долгое время ставила страну в зависимость от России, и у зеленых нет ни намерения, ни средств изменить ее», — заключила Хойер.

Ранее в Минэкономики Германии заявили, что безопасность поставок газа в ФРГ по-прежнему гарантируется и в настоящее время признаков перебоев в поставках нет.