Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Сенат США 13 января проголосует по законопроекту о санкциях против... 04:20
Испания расследует законность въезда Джоковича в конце декабря 04:08
Верфь «Янтарь» предлагает возобновить строительство новых БДК... 04:05
Выпуск вакцины «Спутник М» в гражданский оборот ожидается... 04:04
Во время беспорядков в Алма-Ате пострадали около тысячи полицейских 04:01
Агент Селюк раскритиковал трансфер Смолова в «Динамо» 04:00
Циклон оставил несколько населенных пунктов на Сахалине без света 03:48
В Роспотребнадзоре предупредили о большом росте зараженных COVID-19... 03:43
Российская биатлонистка рассказала, что помешало ей выиграть в спринте на Кубке... 03:40
Экс-игрок «Динамо» рассказал, почему «Локомотив» решил расстаться со Смоловым 03:19

Роспотребнадзор: среди пациентов с «омикроном» есть дети раннего возраста

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова сообщила ТАСС, что среди пациентов со штаммом коронавируса «омикрон» есть дети, в том числе раннего возраста.

По сведениям из ЮАР, где «омикрон» является преобладающим, наиболее выражено симптомы коронавирусной инфекции проявляются у детей до трех лет, рассказала специалист.

По ее словам, данных по тяжести перенесения непосредственно штамма «омикрон» у детей пока нет.

Ранее врач Медицинского института в Нью-Дели Анимеш Арья заявил, что штамм «омикрон» может быть более опасным для детей из-за особенностей дыхательных путей. «Дыхательные пути детей меньше, чем у взрослых, и этот новый вариант в основном поражает верхние дыхательные пути у инфицированных пациентов», — сказал он.

По его словам, симптомы заражения включают в себя боль в горле, легкую лихорадку и усталость.

12 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент нет ответа на вопрос, есть ли планка по заболеваемости коронавирусом, но ясно о высоком риске заражений, в том числе «омикроном».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть