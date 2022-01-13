Роспотребнадзор: среди пациентов с «омикроном» есть дети раннего возраста

Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова сообщила ТАСС, что среди пациентов со штаммом коронавируса «омикрон» есть дети, в том числе раннего возраста.

По сведениям из ЮАР, где «омикрон» является преобладающим, наиболее выражено симптомы коронавирусной инфекции проявляются у детей до трех лет, рассказала специалист.

По ее словам, данных по тяжести перенесения непосредственно штамма «омикрон» у детей пока нет.

Ранее врач Медицинского института в Нью-Дели Анимеш Арья заявил, что штамм «омикрон» может быть более опасным для детей из-за особенностей дыхательных путей. «Дыхательные пути детей меньше, чем у взрослых, и этот новый вариант в основном поражает верхние дыхательные пути у инфицированных пациентов», — сказал он.

По его словам, симптомы заражения включают в себя боль в горле, легкую лихорадку и усталость.

12 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент нет ответа на вопрос, есть ли планка по заболеваемости коронавирусом, но ясно о высоком риске заражений, в том числе «омикроном».