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Неизвестные украли 15 млн рублей у создателя «Кукол» Василия Григорьева

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Неизвестные преступники украли 15 млн рублей у создателя «Кукол» продюсера Василия Григорьева, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

«12 января в полицию обратился мужчина 1958 года рождения, который заявил об открытом хищении денежных средств из его дома. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание подозреваемых», — указано в сообщении.

По данным источника ТАСС, пострадавшим является продюсер Василий Григорьев.

«По предварительным данным, из дома Григорьева похищены деньги в долларах и евро — порядка 15 млн рублей. Точная сумма и обстоятельства устанавливаются», — указано в сообщении.

Ранее в Москве мошенник положил на карту 12 млн сувенирных рублей и обналичил 5 млн настоящих.

Деньги злоумышленник обналичил в соседнем банке. Подмену обнаружил сотрудник финансовой организации. Теперь мошенника ищет полиция.

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